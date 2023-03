Tak Elżbieta Jaworowicz wyglądała w młodości! Na starych zdjęciach aż trudno ją rozpoznać (FOTO)

Elżbieta Jaworowicz bez wątpienia jest dziś jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy TVP, a prowadzony przez nią format, "Sprawa dla reportera" , gości na antenie już od czterech dekad. Co prawda w ostatnim czasie o programie mówi się w kontekście kontrowersyjnych gości i dziwacznych wstawek podczas nagrań, jednak wielu niezmiennie ceni warsztat dziennikarski znanej prowadzącej.

Elżbieta Jaworowicz w młodości. Nie uwierzycie, jak kiedyś wyglądała

Elżbieta Jaworowicz gości w mediach już od tylu lat, że niektórzy mogą nie pamiętać, jak wyglądały jej dziennikarskie początki. Do telewizji gospodyni "Sprawy dla reportera" trafiła jeszcze podczas studiów, gdy TVP zorganizowała konkurs w ramach "Telewizyjnego Ekranu Młodych". Wtedy zapewne mało kto spodziewał się, że wyrośnie na jedną z największych gwiazd stacji.

Początkowo Jaworowicz prowadziła na antenie TVP kącik modowy, który nieoczekiwanie okazał się dla niej trampoliną do dziennikarskiej kariery z prawdziwego zdarzenia. Choć w sieci nie brakuje zdjęć z nagrań do prowadzonego przez nią formatu interwencyjnego, to mało kto może kojarzyć, jak wyglądała za młodu.