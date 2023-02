Tak Friz ZAREAGOWAŁ na ciążę Wersow. Influencerka udokumentowała jego reakcję, nagrywając filmik

W ubiegłym tygodniu Wersow i Friz ogłosili, że spodziewają się pierwszej wspólnej pociechy. Jedni z najpopularniejszych polskich youtuberów przekazali radosną nowinę za pośrednictwem teledysku do piosenki 26-latki "Ten jeden moment". W klipie przyszła mama po raz pierwszy zaprezentowała światu ciążowy brzuch, potwierdzając tym samym krążące od jakiegoś czasu plotki. Odkąd błogosławiony stan Wersow przestał być tajemnicą, influencerka i jej ukochany coraz chętniej dzielą się swoim szczęściem ze światem.

Wersow jest w ciąży. Nagrała specjalny film

Wersow i Friz od lat są aktywni na YouTubie i ochoczo dokumentują swoje życie na platformie. Nikogo nie powinien więc zdziwić fakt, że para już zdążyła uczcić zbliżające się powiększenie rodziny, publikując w sieci specjalny film. W sobotę na kanale Wersow pojawiło się wideo zatytułowane "Jestem w ciąży! Reakcje". Na samym początku materiału możemy zobaczyć, jak influencerka pozuje w objęciach Friza, czule głaszczącego jej ciążowy brzuch. Para pokazała widzom archiwalne ujęcia, na których rozprawiała o swoich planach założenia rodziny.

Właśnie się spełnia nasze największe marzenie - ogłosiła Wersow.

W dalszej części wideo Wersow i Friz zdradzili, że od jakiegoś czasu starali się o dziecko. Para podjęła decyzję o powiększeniu rodziny podczas rocznicowej kolacji. Choć pierwotnie influencerzy planowali najpierw wziąć ślub, ostatecznie uznali, że nie chcą zwlekać z rodzicielstwem. - Później tak zaczęliśmy poważnie rozmawiać i doszliśmy do wniosku, że robimy to - wspominał Friz.

Ty mnie bardzo zaskoczyłeś. Pamiętam, że powiedziałeś: "Kurczę, ja już jestem gotowy, żeby mieć dziecko. To tylko ty chciałaś wszystko po kolei, wesele, coś tam, coś tam, a że ja w sumie nie muszę mieć wszystkiego po kolei". I ja sobie wtedy zdałam sprawę: Czy ja potrzebuję wszystkiego po kolei? Czy ten ślub ma teraz takie duże znaczenie? I stwierdziliśmy obopólnie, że nie ma - dodała Wersow.

Jak Friz dowiedział się o ciąży Wersow? Para pokazała nagranie

Para youtuberów wyznała, że ich starania o dziecko dość szybko zakończyły się sukcesem. Jak zdradziła Wersow, w pewnym momencie czuła, że jest w ciąży, jednak testy nie potwierdzały jej stanu. Celebrytka wykonała więc badania krwi, które ostatecznie rozwiały jej wątpliwości. W filmie pokazała nawet swoją reakcję na otrzymane wyniki.

Wczoraj beta HCG wynosiło 5,4, a dzisiaj już wynosi 23. Krok w przód w spełnieniu mojego największego marzenia. Jezus, nie dowierzam, że to się dzieje. To są moje łzy szczęścia. (...) Jest we mnie tyle emocji, to jest nie do opisania - cieszyła się na wideo.

Co ciekawe, Wersow początkowo nie powiedziała Frizowi o ciąży - chciała bowiem przekazać mu radosną nowinę w wyjątkowy sposób. W końcu, po wcześniejszej wizycie lekarskiej, przygotowała dla niego specjalne pudełko, w którym umieściła pozytywny test oraz dziecięce buciki. Celebrytka pokazała widzom wykonane testy ciążowe - zdradzając, że dopiero za trzecim razem ujrzała upragnione dwie kreski. Fani pary mogli też zobaczyć, jak Friz zareagował na informację o ciąży Wersow.

Co ty dajesz? Serio? Niee! To jest twoje? Ale fajnie - cieszył się na widok zawartości pudełka, po czym zasypał Weronikę pocałunkami. - Ej, no to super, udało się - dodał.

W filmie Wersow opowiedziała nieco o samopoczuciu na początku ciąży. Jak zdradziła, początkowo nie miała zachcianek, nie czuła się również "nadzwyczajnie, jak to opisują zazwyczaj kobiety w ciąży". Celebrytka pokazała też filmik z momentu, gdy doświadczyła... pierwszych nudności.

Dzisiaj pierwszy raz zrobiło mi się niedobrze. Byłam z rodzicami na obiedzie i zobaczyłam kotleta. Po raz pierwszy miałam odruch wymiotny, co było mega dziwne - mówiła.

Wersow i Friz ukrywali ciążę. Tak przekazali radosną nowinę znajomym

Wersow i Friz wyznali, że dość długo trzymali informację o ciąży w tajemnicy, chcieli bowiem przeżyć ten czas w atmosferze intymności. - Ja się tak stresowałam, żeby to przekazywać ludziom. W ogóle przeze mi nie wychodziło to, żeby powiedzieć: "Jestem w ciąży". Bardzo to była dla mnie nowa sytuacja. Tak dziwnie się z tym czułam - wspominała Wersow.

Wersow i Friz w filmie pokazali, jak ogłosili radosną nowinę znajomym. Para przedstawiła im słowną zgadywankę, której rozwiązaniem było hasło: "Spodziewamy się bobasa". Rodzina youtuberów dowiedziała się zaś w Wigilię.

W filmie influencerzy nie ukrywali, że są podekscytowani zbliżającym się powiększeniem rodziny. Friz cieszył się, że mogą już podziwiać malucha na zdjęciach USG, mówiąc, że dziecko odziedziczyło nos po mamie.

Odliczamy do momentu, kiedy nasze dziecko przyjdzie na świat i już będziemy mogli się cieszyć, jak tacy pełnoprawni rodzice - dodała Wersow.

Zobaczcie ciążowy film Wersow i Friza.

