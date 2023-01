Tak Jacek Kurski zareagował na AFERĘ wokół "Sylwestra Marzeń" TVP! Co miał na myśli? (FOTO)

TO WY! 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Paradoks oraz całkowita schizofrenia działania i mówienia agresywnych bojowników LGBT polegają na tym, że TO WŁAŚNIE WY mieścicie się doskonale w kategoriach pogardy i nienawiści do wszystkich tych, którzy mają CZELNOŚĆ, ODWAGĘ NIE KOCHAĆ WAS bezwarunkowo. Polska jest jednym z najbardziej przyjaznych waszemu środowisku państw, nie tylko Europy. Nakręcanie przez niektórych Z WAS atmosfery „zagrożenia i terroru” jest łatwe do wytłumaczenia – dla wielu szefów/ szefowych organizacji, fundacji itd., zajmujących się waszym środowiskiem, TO BIZNES! Im większy wrzask w kraju i za granicą o „martyrologii” LGBT w Polsce, tym więcej grantów, dotacji, odpisów podatkowych, funduszy od sponsorów, tym więcej pieniędzy na waszych tłustych, prywatnych kontach bankowych. Tym piękniejsze życie w luksusie. Wystarczy przypomnieć sobie nikczemną, kłamliwą, bezczelną akcję „miast z strefami wolnymi od LGBT”, zorganizowaną przez niejakiego Bart(osza) Staszewskiego i uzmysłowić sobie, jak owa manipulacja, godna najgorszych stalinowskich propagandzistów, zaszkodziła Polsce, przy pełnym wsparciu tego medialnego szamba w ze strony oszalałych z nienawiści ludzi tak zwanej opozycji totalnej w naszym kraju…