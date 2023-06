Tak Jakub Rzeźniczak relaksuje się po głośnym wywiadzie u Żurnalisty. Pokazał wspólne zdjęcie z Pauliną (FOTO)

Amelia24 10 min. temu zgłoś do moderacji 15 4 Odpowiedz

Nie jestem jego fanką ale powiedzedzcie mi jak to jest, jego byle partnerki plują na niego do medi ile się da, on siedział cicho do tej pory. A jak opowiedział swoją wersję to afera taka bo je skrzywdził. No sorry nie wiedziały komu do łóżka się pchały??? Wstyd robi swoim dzieciom? A one??? Non stop wpisy na Ig, brak klasy i szacunku do samej siebie. W tym wszystkim to żenujące są właśnie te laski. Wywiad by się nigdy nie ukazał gdyby non stop nie ujadały. Zresztą takie sprawy zalatwia się między sobą a nie na forum