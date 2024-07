Tak Jennifer Lopez chce uciszyć plotki o ROZWODZIE z Benem Affleckiem? Paparazzi dopatrzyli się WYMOWNEGO detalu w jej ubiorze (ZDJĘCIA)

Boom 25 min. temu zgłoś do moderacji 10 0 Odpowiedz

Pewnie ten cyrk czy się rozwiodą czy nie będzie trwał ale co to za małżeństwo gdzie mieszkają osobno i to jeszcze w innych miastach. Miesięc miodowy się skończył, wyszły problemy, nie pasują do siebie i tyle.