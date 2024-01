Tak Katarzyna Sokołowska wspiera WOŚP z partnerem i synkiem: "Ważny dzień dla naszej rodziny" (FOTO)

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to dla wielu jedna z tych inicjatyw, które - przynajmniej w teorii - jednoczą wszystkich Polaków. W słuszną sprawę angażują się także znane osobistości, które wystawiają na licytacje cenne przedmioty czy możliwość spotkania w wyjątkowych okolicznościach. Wydaje się więc naturalne, że część z nich pojawiła się też na niedzielnym finale WOŚP.

Katarzyna Sokołowska wspiera WOŚP z partnerem i synkiem. Iwo Lew rośnie jak na drożdżach

To był ważny dla naszej rodziny dzień. Taki intensywny i piękny, że trudno to nawet uchwycić na zdjęciach. Gramy razem z Orkiestrą do końca świata i o jeden dzień dłużej - napisała.