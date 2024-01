Najciekawsze aukcje WOŚP 2024: Gotowanie z Joanną Krupą, mecz w badmintona z Dawidem Podsiadło i głośnik z Sali Kongresowej (ZDJĘCIA)

Dawid Podsiadło co roku angażuje się w finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zaskakując swoimi nietypowymi pomysłami. W tym roku można wylicytować 100 egzemplarzy limitowanej edycji gry Scrabble, oczywiście w wyjątkowej wersji by Dawid Podsiadło. To jednak nie wszystko. Do wylicytowania jest także mecz badmintona z artystą.