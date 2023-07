Tak Kate Middleton i książę William wychowują księcia George'a. Ekspert zdradza, co dzieje się w Pałacu

Choć może niektórym trudno w to uwierzyć, w sobotę najstarszy syn Kate Middleton i księcia Williama skończył już 10 lat. Z tej okazji Pałac Kensington, jak co roku, udostępnił w sieci najnowszy portret księcia George'a autorstwa królewskiej fotografki, Millie Pilkington. Pod zdjęciem chłopca nie brakowało oczywiście wpisów, w których internauci rozpływają się nad jubilatem, twierdząc, że młody royals przypomina swojego ojca z lat młodzieńczych.

Jako że George jest drugą osobą, tuż po Williamie, w kolejce do objęcia brytyjskiego tronu, z roku na rok wnukowi Karola przybywa książęcych obowiązków, co jest ponoć nie w smak jego rodzicom. W kuluarach mówi się, że Kate i William starają się dać dziecku nieco odetchnąć od sztywnych dworskich zasad i pozwolić pierworodnemu pobyć jeszcze dzieckiem. Ponoć troskliwi rodzice starają się, by ich najstarszy syn nie odczuł odpowiedzialności, jaka na nim spoczywa.