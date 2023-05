Tak Kate Middleton zwraca się do księcia Louisa! Najmłodsza pociecha księżnej ma dwa przezwiska

Koronacja króla Karola III niewątpliwie była wielkim wydarzeniem, dlatego obchody tej uroczystość trwały w Wielkiej Brytanii aż do poniedziałku. Ostatniego dnia rodzina królewska zawitała do Slough w hrabstwie Berkshire. Księżna Kate i książę William pomagali w remoncie lokalu zgrupowania skautów Third Upton Scouts.