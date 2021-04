Tak KIEDYŚ wyglądała Caroline z "Love Island" (FOTO)

Wielkimi krokami trzecia edycja programu Love Island zbliża się do upragnionego finału. Obecnie trwa głosowanie, podczas którego widzowie wybiorą pierwszą parę szczęśliwych finalistów. Pozostałe o szansę na zwycięstwo będą musiały jeszcze powalczyć.

Już na tym etapie nie da się ukryć, że Mateusz i Caroline to jedna z ulubionych par widzów na "wyspie miłości". 27-latek oszalał na punkcie pięknej Kanadyjki, gdy tylko zawitała do willi Love Island. Na szczęście ze wzajemnością. Jednak o tym, czy Mati i "Karolajn" cieszą się wystarczającą sympatią wśród widzów, by zapewnić sobie miejsce w finale, fani show przekonają się w następnym odcinku.