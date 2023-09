Tak kiedyś wyglądała Lori z "Love Island"! Brała udział w "The Voice of Poland". POZNAJECIE? (STARE ZDJĘCIA)

Ósma edycja "Love Island" rozkręciła się już na dobre i możemy obserwować, jak część uczestników rozwija romantyczne relacje, a inni czekają jeszcze na swoją wymarzoną "połówkę".

Aktualnie miłosna aura zdaje się unosić nad strażakiem Bartkiem i Oliwią Lachnik zwaną "Lori". Co ciekawe, w pierwszym wyborze Bartek postawił na Laurę, a Lori wybrała Armina, ale w ciągu kilku dni w ich parach nastąpiły liczne zawirowania. Teraz Bartek i Lori zdecydowanie mają się ku sobie i muszą już tylko potwierdzić swoje uczucia na przeparowaniu, bo póki co to Klaudia jest "oficjalną" partnerką przystojnego strażaka.

Muzyczne aspiracje uczestniczki "Love Island"

Jak to często bywa w tego typu programach, trafiają do nich ludzie, którzy od dawna marzyli o sławie i próbowali już swoich sił przed kamerą. Dla Lori występ w telewizyjnym show to nie pierwszyzna. Okazuje się, że w wieku 19 lat brała udział w "The Voice of Poland", gdzie dotarła do etapu "Bitew" pod skrzydłami Marii Sadowskiej.

W tamtym czasie Oliwia zapowiadała, że zamierza studiować politologię na Uniwersytecie Warszawskim, a jej marzeniem jest "być na scenie do końca życia i spełniać się, śpiewając". Lori zamierza osiągnąć ten cel - kilka miesięcy temu nagrała debiutancki singiel, który wyprodukował dla niej... Allan "Enso" Krupa.

Ten tekst jest opowieścią o niezależnej dziewczynie, która wie, czego chce od życia, a taka właśnie jestem - mówiła w "Dzień Dobry TVN".

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Wiktoria Gąsiewska zamieszka z nowym ukochanym? Jest komentarz gwiazdy

Wielka metamorfoza Oliwii Lachnik

Lori ma 25 lat i pochodzi z Opola, ale obecnie mieszka w Warszawie. W "wizytówce" nagranej na potrzeby "Love Island" opowiedziała nieco więcej o sobie.

Na co dzień jestem dosyć kobieca, ale jest we mnie pierwiastek chłopczycy, bo lubię militaria i potrafię się pobrudzić. Jeździłam czołgiem, na pewno nie jestem typową blondi. Lubię niedostępnych mężczyzn, wolę "bad boyów", lubię o kogoś powalczyć. Urodziłam się flirciarą.

Przygodny seks jak najbardziej ok, ale czegoś innego oczekuję od życia, więc nie jest to dla mnie żaden priorytet. Nigdy żadnemu mężczyźnie nie powiedziałam, że go kocham - są do dla mnie zbyt ważne słowa. Wierzę w prawdziwą miłość, jeszcze jej nie doświadczyłam, ale mam nadzieję, że niebawem to się zmieni - powiedziała.

Porównując stare zdjęcia Oliwii z najnowszymi, nie sposób nie zauważyć ogromnej zmiany, jaką przeszła uczestniczka nowego sezonu "LI". Kiedyś miała np. znacznie krótsze włosy w kolorze... różowym.

Poznalibyście ją?

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.