Tak kiedyś wyglądała Maja Rutkowski! Już wtedy miała zadatki na gwiazdę i miłośniczkę drogich torebek? (ZDJĘCIA)

Maja Rutkowski wkroczyła do polskiego show biznesu za sprawą związku z najsłynniejszym rodzimym detektywem bez licencji, Krzysztofem Rutkowskim. W ostatnich tygodniach o parze było szczególnie głośno - wszystko to za sprawą udziału Krzysztofa w "Tańcu z gwiazdami". Znany posiadacz kanciastej fryzury i Sylwia Madeńska zdążyli już co prawda zakończyć swą przygodę z parkietem, ich taneczne popisy z pewnością zapadną widzom w pamięć.