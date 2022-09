Maja Rutkowski o swoim majątku: "Gdybym odeszła od Krzysztofa, mogłabym do końca życia NIE MIEĆ PRACY"

Fakt, że to Krzysztof Rutkowski był największą gwiazdą najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami", zdaje się wiele mówić o kondycji programu. Mimo wyraźnego deficytu pierwszoligowych gwiazd taneczne show wciąż budzi spore emocje i przyciąga przed telewizory zaciekawionych widzów. Zgodnie z przewidywaniami, w tym tygodniu to kompletnie pozbawiony poczucia rytmu detektyw musiał pożegnać się z "TzG".

Następnie Rutkowski odniosła się do obraźliwych komentarzy internautów, które zalały internet po tym, jak na otarcie łez kupił jej torebkę "na chihuahuę" wysadzaną kryształami. 37-latka zapewniła, że nigdy nie była "utrzymanką" Krzysztofa, bo sama od dawna może pochwalić się imponującym majątkiem. Tak dużym, że w każdym momencie mogłaby rzucić pracę i wciąż żyć "jak pączek w maśle" do końca swoich dni.

Przed ślubem trzeba by było dobrze policzyć, kto był większym milionerem, bo miałabym tutaj wątpliwości, kto ma więcej milionów na koncie - przekonuje. Traktujemy te pieniądze jako wspólne. Mamy kilka mieszkań, kilka domów i jesteśmy razem przede wszystkim z miłości. My nie mamy żadnych zobowiązań, kredytów, leasingów. Gdybym odeszła od Krzysztofa, mogłabym żyć do końca życia [bez pracy przyp. red], bo ten majątek i pieniądze na koncie dałyby nam takie możliwości. Nie musielibyśmy z Krzysztofem ani jednego dnia przepracować. Ale my to kochamy, pracujemy. Nasza miłość jest wieczna, piękna. Chcemy być ze sobą.