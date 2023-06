Tak Krzysztof Skórzyński mówił o postępach Małgorzaty Rozenek w "Dzień Dobry TVN" PIĘĆ DNI przed zwolnieniami! (WIDEO)

Małgorzata Rozenek przez wiele lat afirmowała swoje zatrudnienie przy " Dzień dobry TVN ". We wrześniu 2022 roku udało jej się spełnić marzenie i zadebiutowała u boku Krzysztofa Skórzyńskiego w porannym paśmie TVN-u jako prezenterka programu śniadaniowego.

23 czerwca Małgorzata Rozenek brała udział w gali See Blogers. Na wydarzeniu pojawił się również Krzysztof Skórzyński, który został poproszony o skomentowanie krytycznych uwag, jakie pod swoim adresem Małgorzata Rozenek musi czytać praktycznie po każdym występie w "Dzień dobry TVN".

Małgosia wniosła do naszej pary ogromne doświadczenie bycia osobowością telewizyjną. (...) Protestuję, nie zgadzam się, by nazywano mnie jej mentorem. Postępy, jakie zrobiła, widać chyba gołym okiem. Ona musiała nauczyć się pracy pod presją anteny na żywo. Pracy pod presją posiadania tak zwanego ucha, na zwrotnej wydawce. Oceniam ten postęp jako gigantyczny. (...) Dzisiaj oczywiście nadal przegadujemy sporo tematów, ale robimy to z większym luzem i nie tak długo jak wcześniej - przyznaje.