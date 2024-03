Tak księżna Kate powiedziała dzieciom o raku: "Zajęło nam to trochę czasu"

cccc 1 godz. temu zgłoś do moderacji 172 27 Odpowiedz

"i zapewnić ich, że wszystko będzie dobrze " no to znaczy, że to nie jest poważne, wczesne stadium dobra opieka, już po wycięciu, jeszcze chemia i spokój. Martwmy sie bardziej o naszych rodaków leczonych tak, że nawet majac objawy nie dostaną skierowania na badania.