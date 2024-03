Ujawniono kiedy książę William dowiedział się, że księżna Kate ma raka

Kamila 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Przestańcie z tymi zębami. Mam ważniejsze problemy na głowie niż użeranie się z dentystami. Niech je wyrwą i się odprl. Wszyscy wiedzą że do leczenia potrzebny jest spokój i prywatność a nie ogólnopolska dyskusja o tym gdzie byłam i co mówiłam oraz stała obserwacja i ciągłe przysrywanie. Jak ktoś ma mnie leczyć jak on przede wszystkim myśli o tym że przyszłam go okraść. I po co to? Będę chora bez względu na to gdzie będę i sama wiem gdzie się najlepiej czuję bo wy w mojej głowie nie siedzicie. Nie mogę się dobrze poczuć tam gdzie wy byście chcieli żebym się dobrze czuła bo równie dobrze mogłabym oczekiwać że wy będziecie się cieszyć że przyszłam do was na imprezę. Choroby mają to do siebie że postępują i będą postępować bo taka jest ich natura.