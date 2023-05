Tak Loreen wyglądała 20 lat temu! Zwyciężczyni Eurowizji występowała w szwedzkim "Idolu" (WIDEO)

Tak kiedyś wyglądała Loreen. Lata temu wystąpiła w szwedzkim "Idolu"

Choć opinie na temat wygranej Loreen są nieco podzielone, z pewnością nie można jej odmówić talentu oraz scenicznego doświadczenia. Nie ulega też wątpliwości, że 39-latka jest prawdziwą eurowizyjną wyjadaczką. Wokalistka po raz pierwszy walczyła o udział w Eurowizji w 2011 roku. Choć Szwedzi nie wybrali wówczas Loreen na swoją reprezentantkę, zmienili zdanie, gdy za rok zgłosiła się do preselekcji z "Euphorią". Później ubiegała się o udział w konkursie w 2017 roku i choć nie awansowała, w tym roku udało jej wrócić na Eurowizję i to w wielkim stylu.

Loreen na castingu do szwedzkiego "Idola" wykonała przebój Alicii Keys "If I Ain't Got You". Wokalny talent 20-letniej Szwedki marokańsko-berberyjskiego pochodzenia bez wątpienia zrobił wrażenie na jurorach programu. Przyszła zwyciężczyni Eurowizji nie tylko awansowała do kolejnego etapu show, ale i ostatecznie uplasowała się w nim na czwartym miejscu.