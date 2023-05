Eurowizja 2023. Widzowie krytykują wygraną Loreen i WĘSZĄ SPISEK: "Prawdziwy zwycięzca okradziony"

Eurowizja 2023 już za nami. Po tygodniu muzycznej rywalizacji w nocy z soboty na niedzielę w końcu poznaliśmy zwycięzcę konkursu w Liverpoolu. Ostatecznie po wygraną sięgnęła Loreen wraz z przejmującą piosenką "Tatoo". Przypomnijmy, że dla pochodzącej ze Szwecji wokalistki był to już kolejny wielki sukces na Eurowizji. Artystka zwyciężyła bowiem 57. Konkurs Piosenki w Eurowizji w 2012 roku, wykonując popularny do dziś utwór "Euphoria". Warto dodać, że Loreen jest pierwszą w eurowizyjnej historii kobietą, której udało się dwukrotnie wygrać konkurs.

Eurowizja 2023. Faworyt widzów przegrał walkę o wygraną

Reprezentant Finlandii ostatecznie okazał się jednak zdecydowanym faworytem widzów. Fani Eurowizji przyznali wokaliście aż 376 punktów, co sprawiło, że przez chwilę miał on realne szanse na wygraną. Wkrótce Käärijä został jednak zdetronizowany przez Loreen. Szwedzka wokalistka otrzymała 243 punkty od widzów, czyli nieco mniej niż jej fiński przeciwnik. W połączeniu z notami przyznanymi wcześniej przez jurorów wystarczyły one jednak, by zagwarantować jej zwycięstwo. Ostatecznie Szwecja pokonała Finlandię 57 punktami. Gdyby jednak brano pod uwagę tylko wyniki głosowania widzów, to Käärijä sięgnąłby po wygraną.