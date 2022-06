Tak Maciej Rybus żyje z rodziną w Moskwie. Piłkarz reprezentacji jest krytykowany za podpisanie kontraktu z ROSYJSKIM klubem (ZDJĘCIA)

Do niedawna polscy sportowcy jednogłośnie głośno i otwarcie potępiali rosyjską agresję, solidaryzując się z mieszkańcami Ukrainy. Głośno było o przedstawicielach różnych dyscyplin, którzy rezygnowali z gry w rosyjskich klubach. Na taki krok zdecydował się między innymi Grzegorz Krychowiak , który przeniósł się z klubu FK Krasnodar na trzymiesięczne wypożyczenie do greckiego AEK Ateny. W Rosji w momencie ataku zbrojnego na Ukrainę grał też inny reprezentant Polski Maciej Rybus, który zdecydował się wypełnić kontrakt i dograć do końca sezonu w barwach Lokomotiw Moskwa. Po upłynięciu ważności umowy z klubem Polak podpisał kontrakt na dwa lata z moskiewskim Spartakiem , czym naraził się na gniew internautów, kolegów po fachu, a nawet i polityków.

Sytuacja z Rybusem była złożona. Ma dwójkę dzieci i żonę Rosjankę, mieszka tam od 10 lat. Postanowili tam zostać. Pamiętajmy, że jest wojna między Rosją a Ukrainą, więc ludzie są skonfliktowani, ale mimo wszystko oni są bezpieczni w Rosji. Gdyby Maciek przyjechał do Polski i posłał dzieci do przedszkola czy szkoły, to nie byłyby to miłe chwile. Dzieci słuchają i przenoszą to na grunt młodzieżowy. Zostaje w Rosji, jego rodzina jest bezpieczna. Nigdy nie wiadomo, co by się wydarzyło - tłumaczył Piekarski w programie "Pogadajmy o piłce".