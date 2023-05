Tak Martyna Wojciechowska wyglądała, gdy chodziła do liceum. Trudno ją rozpoznać. "Obniżali mi zachowanie" (FOTO)

Jak co roku, tuż po weekendzie majowym, rozpoczęły się matury. Wielu celebrytów publicznie deklaruje wsparcie dla swoich pociech, które przystępują do egzaminu dojrzałości. Są też takie gwiazdy, które zwyczajnie solidaryzują się z abiturientami i wielkodusznie starają się dodać im w tym trudnym czasie otuchy za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Apel Martyny Wojciechowskiej do maturzystów. Podróżniczka wykazała się empatią

Młode głowy, dbajcie o siebie! Dbajcie o swoje marzenia i pasje, czasem do realizacji szczęśliwego życia prowadzą niekonwencjonalne drogi. (...) Głowa do góry i do działania! I warto pamiętać, że to z buntu, głośnego mówienia NIE i kwestionowania istniejącego stanu rzeczy bierze się postęp świata - zakończyła.