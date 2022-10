Tak mieszka Damian Michałowski - dom w lesie, przytulny wystrój i HUŚTAWKA w salonie (ZDJĘCIA)

Swiss 18 min. temu zgłoś do moderacji 8 2 Odpowiedz

Cudownie jest tak żyć blisko natury. Kazde duze miasto meczy po czasie , jest fajne dla singli , mlodych co lgna do atrakcji. Ale tak jak on z dwojka dzieci- to pewnie ma sporo wozenia przed soba- pezedszkole, szkola i zajecia dodatkowe. Ja mam to szczescie, ze mueszkam w malym miescie przylegajacym do wiekszego, gdzie jest wszystko o czym mozna marzyc dziesiatki miedzynarodowych firm, znakomite szkoly , jezuoro , gory poprostu wszystko potrzebne do pracy, nauki i odpoczynku. A jeszxze jest tak bezoiecznie, ze w tym kraju dzieci chodza same do oprzedszkoli, bo Szwajcaria ma taki styl ( chyba jeden z nielicznych krajow), ze 5 latki maja nakazane chodzic same, po szkoleniu z policja oczywiscie. Dziecko przechodzace przez ulice to swietosc!!! Przedszkola sa co kilka ulic- male kameralne, wiec tylko Ci co mieszkaja na wzgorzach musza z racji odleglosci wozdzic. Niesamowity to luksus dla rodzicow pracujacych. Co do domu w lesie- cudnie, ja kocham nature i kiedys sie terz pewnie wyniose w dzicz , ale raczej na pozna starosc, teraz apartament ale raczej w miasteczku , zadnego ubocza. Wszystko zalezy od potrzeb , mozliwosci i marzen!!!