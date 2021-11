Tak mieszka Elżbieta z "Rolnik szuka żony"! Stawia na przytulne wnętrza i ma wyraźną słabość do roślin i bibelotów (ZDJĘCIA)

Ósma edycja "Rolnik szuka żony" powoli chyli się ku końcowi. Wiemy już, że drugich połówek nie znaleźli w programie Stanisław i Kamila , którzy podziękowali wszystkim osobom zaproszonym do ich gospodarstw. Więcej szczęścia mieli z kolei Krzysztof i Kamil - drugi z nich oficjalnie tworzy związek z Asią , a drugi jest już... po ślubie.

W przedostatnim odcinku 8. sezonu show TVP Ela oficjalnie zaprosiła Marka do zamieszkania u niej, aby lepiej go poznać bez obecności kamer. Nie wiemy co prawda, czy mężczyzna skorzystał z tej propozycji, jednak postanowiliśmy się w tej sytuacji przyjrzeć, na jakie warunki mógłby liczyć. W czasie kręcenia programu mogliśmy bowiem zobaczyć, jak mieszka Elżbieta, a jej gospodarstwo robiło spore wrażenie na internautach.