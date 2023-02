Tak mieszkają Aleksandra i Michał Żebrowscy: przestronny salon, minimalistyczna kuchnia i domowa biblioteczka (ZDJĘCIA)

Aleksandra i Michał Żebrowscy od ponad 13 lat tworzą szczęśliwe małżeństwo i wspólnie wychowują czwórkę pociech: synów Franciszka, Henryka i Feliksa oraz urodzoną latem ubiegłego roku córkę. Nie jest tajemnicą, że Aleksandra Żebrowska prężnie działa jako influencerka i na co dzień ochoczo dokumentuje rodzinne perypetie na instagramowym profilu. Żona Żebrowskiego należy do coraz liczniejszego grona celebrytek, które starają się pokazywać w sieci realistyczny obraz macierzyństwa. Ola znana jest również z dużego dystansu do samej siebie - niedawno jej obserwatorzy mogli na przykład podziwiać ujęcia celebrytki siedzącej na sedesie.