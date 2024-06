Tak mieszkają Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski: prywatny kort tenisowy, lądowisko dla helikoptera. Prawdziwy pałac? (ZDJĘCIA)

Ala 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Całe życie tylko słyszałam żeby się uczyć … no i co dzisiaj z tego mam? Skończyłam jeden z najtrudniejszych kierunków , tzw „ konkret „ i co mi dzisiaj z tego ? Nie będę miała nigdy takich pałaców już nie mówiąc że zanim zrobię karierę to będę koło 40 a to na dzieci jest za późno … i zamiast się uczyć to trzeba było zostać luksusową Panią do towarzystwa …. A zamiast w książki inwestować w urodę i młodość