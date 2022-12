Tak mieszkał Emilian Kamiński. Odszedł w domu w Józefowie (ZDJĘCIA)

Córka 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

No jakie to ma znaczenie gdzie umarł dla zmarłego ??? Głupoty!!! Mój Tata zmarł 5 lat temu !!!zawsze powtarzał żeby jak będzie już z nim źle nie pozwolić mu umrzeć w domu!!!Dom jest dla żywych dla was !!!Jak zawsze miał rację, pamiętam go jak siedział na fotelu i krzyżówki rozwiązywał, jak kawkę pił, jak tv oglądał jak czytał jak żył!