Tak Ralph Kaminski wygląda BEZ PERUKI (FOTO)

kkk 22 min. temu zgłoś do moderacji 40 0 Odpowiedz

"Niewielu wie, jak w rzeczywistości wyglądają pukle artysty." Do autora tekstu Neta : proszę sprawdzić w słowniku języka polskiego zanim Pan/Pani napisze artykuł co znaczy słowo pukle. To co Kamińsky ma na głowie to na pewno nie są pukle.