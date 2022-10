Tak rozwodzą się polscy milionerzy: zabierają żonom karty kredytowe, nasyłają detektywów... "Dostał szału. Krzyczał, że JESTEM WARIATKĄ"

Często robiliśmy przyjęcia rodzinne. Ja to wszystko przygotowywałam z pomocą gosposi, lał się drogi szampan, na stole ostrygi, steki, kawior, a on brylował i wygłaszał peany o tym, jak to rodzina jest w życiu najważniejsza - opisuje rozmówczyni Sobień-Górskiej. Nie wspominał słowem, że ta rodzina, to przyjęcie, te zadbane dzieci to moja codzienna ciężka praca. Ja byłam dla niego nikim. Utrzymywanie tej pozy, tej obrzydliwej fasady, trzymanie tego uśmiechu dla innych było dla mnie strasznie smutne i męczące. Okropnie drenowało mnie z energii.

- Tak, a on tego nie kontrolował, jest na to za leniwy. On nie wie, co ile kosztuje w sklepie. Ludzie bardzo bogaci są najczęściej odklejeni od rzeczywistości.

Co mogłam, to sprzedałam, a dalej musiałam działać. Wybrałam wolność i za tę wolność musiałam zapłacić. A sprzątanie jest uczciwą pracą. Ja nie potrafię siedzieć i nic nie robić. Zatrudniłam się w firmie sprzątającej biura - opowiada Agnieszka i smutno konkluduje: (...) Zostałam tak wychowana, że było bardzo łatwo ze mnie zrobić osobę bezwzględnie posłuszną i oddaną, do tego jedyną odpowiedzialną za ognisko domowe. I myślę, że edukacja, uświadamianie kobiet, co mogą zrobić, jakie powinny mieć zaplecze dla siebie, jest najważniejsze. I my musimy pomyśleć, co ja mogę zrobić, żeby się poczuć silniejsza. (...) Bo proszę pani ja mam teraz większe poczucie bezpieczeństwa, mimo braku pewności, czy w przyszłym miesiącu będę miała na wszystkie rachunki, niż wtedy, gdy mieszkałam w willi z basenem i na podjeździe stało ferrari. Teraz czuję się bezpieczniejsza niż kiedyś. Bo wiem, że pójdę, sprzątnę i zarobię te parę złotych i nikt mnie już nie będzie upokarzał. Teraz ciężko pracuję, tak, to jest niewygodne, ale nie mam już z tyłu głowy tych przeklętych myśli: a co on powie, a co ja mam powiedzieć, żeby mnie nie opieprzył, nie poniżył, a czy potrzebne pieniądze dostanę.