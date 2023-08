Tak Szymon Marciniak spędza wakacje na Majorce: piękne widoki, czułości z żoną i rodzinne szczęście. Fajnie? (ZDJĘCIA)

Jlo 24 min. temu zgłoś do moderacji 8 4 Odpowiedz

Nie latam tanimi liniami ale ostatnio nie mialam wyjscia bo jedynie R wylatuje z Mallo do Polski w tym danym dniu...i to byla masakra nigdy wiecej polacy zachowuja sie jak niewychowane dzikusy wszedzie stoja w kolejkach, wpychaja sie po kilka osob bo zajela kolejke znajomym nie pytajac czy to wypada czy nie osoby za. Placzace latajace dzieci jakby dopiero co ze smyczy zerwane masakra i paranoja.