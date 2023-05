Wiadomo, ile Szymon Marciniak zarobi za sędziowanie w finale Ligi Mistrzów. Kwota robi wrażenie

Facio 12 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Jakby, ktos sie zastanawial, dlaczego pilkarze tyle zarabiaja to sluze pomoca. Bilety, reklamy i akcesoria np. koszulki. Im bardziej znany/rozpoznawalny pilkarz tym wieksze pieniadze. Poniewaz pilka nozna jest super popularnym sportem na calym swiecie to wysokosc stawek rosnie kosmicznie. Chcecie zeby Marciniak mial kupe kasy, kupujcie koszulki sedziowskie i zatrudniajacie go w reklamach :) Chcecie, zeby jakis mlociarz mial pieniadze, chodzcie tlumnie na zawody rzutu mlotem i zatrudniajacie go w reklamach. Przetancie juz plakac nad tymi zarobkami, wiekszosc klubow jest prywatna. Problem jest z klubami finansowanymi przez miasto, to lekka patologia, ale z drugiej strony sami przeciez chcecie, zeby miasto (czytaj panstwo) wspieralo sport, to tak wlasnie wspiera.