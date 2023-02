Tak teraz wygląda Marta Bijan, finalistka 4. edycji "X Factora"! Dziś wspomina przykre słowa, które usłyszała od Wojewódzkiego

Marta Bijan pojawiła się w rodzimym show biznesie w 2014 roku, gdy walczyła o zwycięstwo w 4. edycji polskiego "X Factora" . Rywalizację zakończyła na 2. miejscu, co jednak nie ostudziło jej zapału. Choć świeżo po programie odnosiła spore sukcesy, a jedna z jej piosenek zyskała status złotej płyty, to wkrótce w mediach było o niej słychać coraz rzadziej.

Tak dziś wygląda Marta Bijan. Od "X Factora" do autorki książek

Na profilu byłej uczestniczki "X Factora" we wspomnianym serwisie pojawił się filmik, który składa się z dwóch części. Pierwszą jest archiwalna ocena jej występu przez Kubę Wojewódzkiego, w ramach której stwierdził, nawiązując do jej nieśmiałości w kontakcie ze sceną, że "takie osoby nie wygrywają tego programu" . Marta postanowiła odpowiedzieć, przy okazji reklamując właśnie wspomnianą powieść.

Marta Bijan opisuje trudne doświadczenia. To dlatego jej kariera stanęła w miejscu?

Nie sposób nie zauważyć, że Marta bardzo się zmieniła od czasu występów w "X Factorze", jednak to opis jej powieści przykuwa największą uwagę. Wydana przez nią "gorzka" książka, o której dziś mówi, że zawiera "to, przez co przeszła", jest bowiem "historią o marzeniach, które okazały się być początkiem drogi do samego końca". Czy właśnie tak wyglądało to w jej przypadku?