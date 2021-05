Tak dziś wygląda Ada Szulc z "X-Factora"! (ZDJĘCIA)

Ada Szulc pojawiła się w polskim show biznesie razem z pierwszą edycją muzycznego show X-Factor . To właśnie w 2011 roku Ada dobrnęła w programie aż do finału , ostatecznie przegrywając jednak rywalizację z Michałem Szpakiem i Gienkiem Loską . Już wtedy stwierdziła, że życie w ciągłym blasku fleszy nie jest dla niej.

Nie bardzo wiedziałam, co mam ze sobą zrobić po programie. Śpiewanie sprawiało mi wielką radość, ale nie potrafiłam się odnaleźć w świecie celebrytów. Męczyły mnie błyski fleszy, a popularność - przytłoczyła - mówiła w wywiadach.

Mimo to w 2012 roku wydała singiel zatytułowany Big Love promujący film o tym samym tytule. Później już na długo słuch po Adzie Szulc zaginął. Co ciekawe, jeszcze w 2017 roku próbowała wraz ze swoim zespołem Helolove zakwalifikować się do eurowizyjnych preselekcji. Niestety, nie udało się.