Tak dziś wyglądają najpopularniejsi uczestnicy "Baru"!

"Bar" był jednym z pierwszych programów typu "reality show" w Polsce. To właśnie dzięki niemu wypromowały się m.in. Doda czy Iwona Węgrowska. Pamiętacie?

Bar był jednym z pierwszych w Polsce programów typu reality show. Kręcono go w dwóch lokalizacjach - we wrocławskim lokalu oraz w naszpikowanym kamerami domu na przedmieściach. Co tydzień dwoje "nominowanych" uczestników zasiadało na tzw. gorących krzesłach, a o ich losach decydowali widzowie.