Tak dziś wygląda Klaudia Gawor. Zobaczcie, jak zmieniła się zwyciężczyni 3. edycji "X Factora" (ZDJĘCIA)

To właśnie w X Factorze swoje kariery rozpoczęli m.in. Dawid Podsiadło , Michał Szpak , Ewelina Lisowska, Maja Hyży czy Daria Zawiałow. O sławę w programie walczyła również Klaudia Gawor. Utalentowanej wokalistce udało się dojść do ścisłego finału 3. edycji show, w którym miała nawet okazję wystąpić na scenie u boku Edyty Górniak. Ostatecznie Klaudia pokonała Grzegorza Hyżego i tym samym stała się dumną posiadaczką czeku na 100 tysięcy złotych.

Tuż po wygranej w X Factorze Klaudia Gawor nagrała debiutancki singiel. Choć przez lata słuch o wokalistce nieco zaginął, nie porzuciła ona marzeń o wokalnej karierze. W ubiegłym roku Klaudia powróciła po kilku latach przerwy z dwoma całkiem nowymi utworami i aktualnie szykuje się do premiery debiutanckiego albumu. O życiu po udziale w wokalnym talent show Gawor opowiedziała ostatnio w rozmowie z dziendobry.tvn.pl.

Wokalistka przyznała, że świadomie wycofała się z życia medialnego, by "wszystko sobie poukładać". Skupiła się również na edukacji. Klaudia studiowała prawo własności intelektualnej mediów, a także wokalistykę jazzową na Akademii Muzycznej w Katowicach.

W ostatnich latach udawało mi się na szczęście żyć z muzyki, robiłam też wiele innych rzeczy, np. pracowałam na recepcji, żadnej pracy się nie boję. A ostatnio z uwagi na sytuację pandemiczną założyliśmy z narzeczonym działalność, która będzie podstawą do wszystkiego. Na początku trzeba na muzykę zarobić, żeby móc na niej zarabiać - zdradziła w rozmowie z serwisem.

Po latach Klaudia Gawor nie ukrywa, że dziś nieco inaczej pokierowałaby swoim losem. Jak jednak zapewnia, nie żałuje udziału w show, które "wywróciło jej życie do góry nogami".

Inaczej bym dzisiaj podeszła do tego sukcesu, niż mając 18 lat. Ale nie żałuję, że to wszystko się potoczyło tak, jak jest teraz. Z drugiej strony pisałam wtedy maturę, która bardzo ściągała mnie na ziemię. Było to dla mnie intensywne przeżycie. Dopiero miesiąc po programie zorientowałam się, że ten program wygrałam - wyznała w wywiadzie.