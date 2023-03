Tak w meksykańskim Tulum urządziła się Natalia Siwiec: dżungla za oknem, własny basen i przestronne pomieszczenia (ZDJĘCIA)

Obiektywnie 17 min. temu zgłoś do moderacji 16 1 Odpowiedz

To, że dwoje dorosłych ludzi spędza życie ciągle na podróżach i ciągłym haju to ich wybór.Ale fundowanie córce dzieciństwa bez wartości, bez kontaktu z rówieśnikami , szkoły to już powinna opieka społeczna się zająć.Co z tego że dziewczynka ma drogie ubrania i zabawki,jak nie ma spotyka się z innymi dziećmi? Co wyniesie z takiego " wzorca" ?