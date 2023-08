Tak w młodości wyglądała Agnieszka Fitkau-Perepeczko! Aktorka w tym roku skończyła 81 lat (FOTO)

Gość 17 min. temu zgłoś do moderacji 6 3 Odpowiedz

Osoba uznana za świętą w kościele katolickim nie koniecznie jest taka w oczach Bożych. Jezus zwracał uwagę na to, iż nauki uczonych w Piśmie, nauki kościelne, są stawiane wyżej i bardziej rozpowrzechniane niż przykazania Boże. Cytat: (" Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanach przez ludzi.")MT(15,8-9) Pan Jezus nie dokonał zmiany dekalogu, uczył przykazań podanych przez Mojżesza, dopiero w pózniejszych czasach dekalog został zmieniony. Kościół katolicki dokonał zmiany drugiego i czwartego przykazania, aby zakryć przed ludźmi Boży pogląd na bałwochwalstwo. Cytat: "Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić." Księgi katolickie nie są oparte na Biblii, katechizm katolicki nie podaje Biblijnyh przykazań. Rozpowszechnia się, podaje się do publicznej wiadomości dekalog zmianiony, przekształcony, a nie ten ogłoszony na górze Synaj. Dekalog katoliki prowadzi do bałwochwalstwa, i taki był plan aby ludzi doprowadzic do grzechu.