Agnieszka Fitkau-Perepeczko została prelegentką "alternatywnego" festiwalu. Wśród gości jasnowidz, terapeutka tańcem i SZAMANKA RADOŚCI...

Miałam kiedyś dziewczynę. Nie byłyśmy razem zbyt długo choć dłużej się znałyśmy. To było jak miałam 23 lata, to była moja pierwsza miłość. Zrozumialam to długo po jej odejściu.. Po rozstaniu ja dokuczałam jej, ona była dla mnie bardzo niemiła i podła. Wytykała mi moje nie tyle wady, co słabe punkty. Wiedziała gdzie bić by bolało. Ja wiem i zdaje sobie sprawę z tego, że również bardzo źle ją traktowałam i to nie powinno mieć miejsca. Byłam młodsza i głupsza niż teraz. Dziś mam wyrzuty sumienia. Ale czy powinnam mieć je wobec osoby która życzyła mi śmierci? Brutalnego gwałtu? Tego, że potnie twarz mojemu młodszemu bratu? Powiedzcie mi co o tym myślicie. Ja się bardzo długo miotam.