Tak wygląda 25-letni syn Kayah i Rinke Rooyensa. Joanna Przetakiewicz wrzuciła rodzinne zdjęcie z Wigilii (FOTO)

Bożonarodzeniowa atmosfera i magiczny klimat świąt trwa w najlepsze. Znani i lubiani nie zapominają jednak o mediach społecznościowych, gdzie chętnie chwalą się rodziną sielanką przy świątecznym stole. Na opublikowanie rodzinnych kadrów zdecydowała się również Joanna Przetakiewicz, która wyprawiła iście królewskie święta.

Słynąca z zamiłowania do przepychu projektantka, jest również bardzo przywiązana do tradycji, a szczególną uwagę przykłada do celebracji czasu z bliskimi. Nic dziwnego, że w luksusowej willi Joanny Przetakiewicz i Rinke Rooyensa zjawiła się cała wielka, patchworkowa rodzina. Oczywiście Joanna nie omieszkała o tym wspomnieć, formując specjalne świąteczne życzenia dla swoich obserwatorów.

Majątek zaczyna się w sercu. Od miłości, ciepła i dbałości. Serdeczności i życzliwości. Troska i bliskość to bogactwo nie do przecenienia. Życzymy Wam miłości od całej naszej rodziny. Tej z krwi oraz z wyboru. Bardzo się kochamy i zawsze tak będzie. Życzymy Wam takich uczuć jak najwięcej, bo - obok zdrowia - to złoty przepis na szczęście - wyznała Przetakiewicz.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Mery Spolsky mówi, jaką szefową jest Kayah. "Nie siedzi w złotym fotelu, gdzie akceptuje nasze single"

Joanna Przetakiewicz pokazała syna Rinke i Kayah. Tak wygląda 25-letni Roch

Na wigilijnej kolacji pojawiła się m.in. mama Joanny. Nie zabrakło także jej synów z pierwszego małżeństwa: Aleksandra, Filipa i Jakuba. Podczas świątecznej fety obecny był również 25-letni syn Rinke Rooyensa. Dorosły już Roch jest owocem uczucia, które przed laty łączyło producenta z Kayah.

Wszystko wskazuje na to, że Roch ma dobre stosunki nie tylko z obojgiem rodziców, ale również z nową partnerką ojca i jej synami. To nie pierwszy raz, gdy Joanna opublikowała zdjęcie z 25-latkiem. Kilka tygodni temu właścicielka marki LaMania pochwaliła się relacją ze wspólnego czasu z bliskimi, gdzie można było zobaczyć jej pasierba. Roch, choć pracuje w firmie ojca, przy projektach zleconych dla "Rochstar", to prywatnie stroni od mediów i żyje z dala od show-biznesu. To właśnie u Joanny najczęściej możemy zobaczyć jak mocno zmienił się syn Rinke i Kayah.

Bardzo wyrósł?

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.