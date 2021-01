Kayah na zdjęciu sprzed 23 lat. Rinke Rooyens komentuje początek ich związku: "To był PIĘKNY CZAS" (FOTO)

Trzeba przyznać, że Kayah do tej pory raczej nie miała szczęścia w miłości. W przeszłości 12 lat była żoną Rinke Rooyensa , obecnego męża Joanny Przetakiewicz , z którym doczekała się syna Rocha . Po rozstaniu próbowała ułożyć sobie życie na nowo z Sebastianem Karpielem-Bułecką i pochodzącym z Senegalu Pako Sarrem , jednak tu także się zawiodła. Jakiś czas temu w jej życiu pojawił się ktoś nowy, a artystka nie ukrywa, że tym razem "to może być to".

No dobrze... Przyznać się - kto pamięta? Kto oglądał? Który to rok? #tobyłograne - napisała.

To był piękny czas - romantyczny, zabawny. Całkowicie odmienił życie. Pięknie to wspominam - napisał.

Co ciekawe, to właśnie na planie To było grane doszło do zapoznania Polki i Holendra. W 1998 roku stanęli na ślubnym kobiercu, żeby rok później zostali obwołani "Najwspanialszą polską parą". Właśnie wtedy Kayah przeżywała renesans swojej kariery - krótko po ślubie swoją premierę miał jej megahit Supermanka, a wiosną 1999 roku wydała kultowy album Kayah i Bregović, który do dziś jest jednym z największych sukcesów muzycznych polskiej fonografii.