Tak wygląda arystokratyczne życie Lubomirskich: przesiadywanie w pałacach, spotkania z royalsami i przejażdżki konne (ZDJĘCIA)

Arystokracja to przestazala instytucja ktora nie ma racji bytu i generalnie jest groteskowa. Wymysl calej otoczki o tym ze ktos jest „lepiej urodzony” a wiec ma inne, „lepsze” prawa” w XXI wieku jest absurdalne. Cala instytucja rodow krolewskich wywodzi sie z przekonania ze krol jest jak bog bo dostal wladze od boga. A krolow w europie to bylo hoho… to co, europa miala wielu bogow… absurd. Wiec nie drodzy Panstwo, ta mloda para nie jest wyjatkowa, jest jak kazda inna mloda para tylko ze dorabia sobie ideologie o tym kim chcieli by byc, troche jak cosplay. Jesli sa z tym szczesliwi to ok, poki nie oczekuja ze kazdy bedzie sie przed nimi w pas klanial i rozwijal czerwone dywany.