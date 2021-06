Tak wygląda BRAT Andrzeja Piasecznego! Dzielą ich zarówno pasja, jak i poglądy... (FOTO)

Andrzej Piaseczny już od lat należał do osób, które mocno chroniły swoje życie prywatne przed mediami. Piosenkarz dość niechętnie wspominał o sytuacji osobistej i dopiero niedawno zdecydował się na coming out. Piasek potwierdził wieloletnie domysły fanów poprzez słowa piosenki: "Nie możesz zasnąć i przestać śnić, a życie chciałbyś dzielić tylko z nim", które mają być zapisem jego własnych doświadczeń.

Jeszcze do niedawna Andrzej Piaseczny bez przeszkód gościł na antenie TVP i nie zanosiło się na to, aby miał nagle zaangażować się w spór światopoglądowy. Jego coming out co prawda spotkał się z dobrym odzewem społecznym i przysporzył mu wiele pełnych ciepła komentarzy, jednak to intymne wyznanie i wcześniejsze "j*banie PiS-u i Konfederacji" prawdopodobnie kosztowały go posadę w "The Voice Senior".

Co ciekawe, szeroko pojęty spór światopoglądowy toczy się też najwyraźniej w jego rodzinie, o czym wiedziało dotąd niewiele osób. Do tej pory Piasek sporadycznie wspominał o swoich bliskich i wyraźnie dbał o to, aby ich relacje nie zdobiły medialnych nagłówków. Co prawda pokazał się z mamą w show "Starsza pani musi fiknąć" oraz gościł na ślubie siostry, czym pochwalił się na Instagramie, jednak nie są to jedyni członkowie jego rodziny.

Jak donosi "Super Express", Andrzej Piaseczny ma bowiem jeszcze brata, Krzysztofa, o którym raczej nie opowiada publicznie. Nie wiemy co prawda, jak dokładnie układają się ich relacje, lecz media już wieszczą spór wewnątrz rodziny z racji poglądów obu panów. Krzysztof Piaseczny gościł bowiem swego czasu na antenie Telewizji Trwam i ma podobno zupełnie inne poglądy niż jego znany brat.

Okazuje się, że nie jest to postać anonimowa. Krzysztof Piaseczny jest prawnikiem, sędzią i harcmistrzem ZHR. Działał także w opozycji demokratycznej, za co otrzymał Złoty Krzyż Zasługi od prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Dla Piaska problemem mogą być poglądy polityczne brata - informuje złowieszczo tabloid.

Co więcej, o rodzinnych spięciach w kwestiach politycznych i światopoglądowych wspominał jakiś czas temu także sam Piasek. Nie mówił co prawda wprost o bracie, jednak wygląda na to, że mógł nawiązywać właśnie do jego poglądów. Nie można bowiem wykluczyć, że Krzysztof Piaseczny popiera tych, którym nigdy nie zaufałby Andrzej i odwrotnie.

Jest w rodzinie linia podziału, ale myślę, że ona występuje w bardzo wielu miejscach. I to już nie jest śmieszne, że przekroczyliśmy granice przyzwoitości w obrzucaniu się obustronnie inwektywami - mówił w rozmowie z Onetem.

