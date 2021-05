TYLKO NA PUDELKU: Andrzej Piaseczny zdecydował się na coming out, bo przestał się bać, że ORIENTACJA MU ZASZKODZI

Jan 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Gdyby bycie gejem było normalnością, to by nie były potrzebne te chore parady równości. Jesteś gejem to jesteś, jesteś hetero to jesteś, jesteś lesbijką to jesteś. Każdy jakiś jest. Urodziłeś się facetem a czujesz kobietą? Zmień papiery i jak ktoś będzie miał z tym problem to mu pokaż papiery. Urodziłaś się kobietą, czujesz się mężczyzną? To samo, zrób papiery i po temacie, żeby nie było takich sytuacji, że jakiś typ, jest w związku z kobietą, wygląda jak facet, ale chce żeby go nazywać kobietą i wymyśla sobie jakieś imię. A na pytanie, czemu nie zmienił płci, jest odpowiedź, że za dużo z tym zachodu. Jeżeli jesteś w dowozie Piotrek, to jesteś Piotrek, jak będziesz Ania, to będziesz Ania. Żyjmy, przestrzegajmy prawa i nie wchodźmy z butami do czyjegoś domu. Niech każdy żyje jak chce, żeby tylko nie szkodził innym.