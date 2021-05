Michał Piróg gratuluje Andrzejowi Piasecznemu "wyzwolenia z ciemności i strachu": "To ważne powiedzieć przed światem, KIM SIĘ JEST"

Lily 4 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Ja przepraszam jakie wyzwolenie? On dokladnie wiedzial kim jest i jaki jest , dlaczego akurat oglaszac to trzeba swiatu? To tak jak z rasizmem , najwiekszymi rasistami sa czarni bo to o i widza roznice w kolorze i jesli im cos nie wyjdzie to zwalaja roznice na rasizm. Tak samo pan pirog musi podkreslac na kazdym kroku ze jezt gejem i zydem na dokladke . A ja sie pytam ok i jaki masz z tym problem? Czy uwazasz ze jestes przez to inny. Dla mnie taki sam.czlowiek 2 rece 2 nogi w czym problem. Piasek mily facet , ladnie spiewa i tyle powinno byc.