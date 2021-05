Andrzej Piaseczny na nowej płycie śpiewa o "NIM"! "Tak, to piosenka O MNIE"

Piszę o jakichś swoich sprawach. To jest bardzo proste. Bardzo długi czas myślałem o tym, że wystarczy być dobrym człowiekiem po to, żeby wzbudzić w innych ludziach sympatię - mówi w wywiadzie 50-latek, kontynuując:

Żeby dawać przykład tolerancji i akceptacji do człowieka. Nie do geja, tylko do człowieka. Nasza rzeczywistość społeczno-polityczna zmusza do tego, aby się określać, jeśli masz inne preferencje... Tak, to jest piosenka o mnie. Mówię o tym z uśmiechem - wyznał Andrzej, po raz pierwszy otwarcie mówiąc o swojej orientacji.