Tak wygląda DOROSŁY SYN Rafała Królikowskiego. Podobny do znanego taty? (FOTO)

Rafał Królikowski może pochwalić się dwoma synami. Młodszy z nich zamierza zostać aktorem

To mnie stresowało i stresuje do dzisiaj. (...) Kiedy dostałem się do szkoły, część moich znajomych mówiła: "Z tym nazwiskiem wiadomo, że się dostaniesz". Myślę, że to przyjdzie z wiekiem, żeby odciąć się od tego strachu. (...) Nie miałem sytuacji, żebym był gorzej traktowany z tego powodu, albo w drugą stronę, żebym coś dostał dzięki temu, że jestem synem Rafała Królikowskiego. Najgorszy jest ten strach, kiedy coś ci się uda, dostaniesz jakąś rolę w serialu, czy nawet do szkoły, to jest to z tyłu głowy, czy to dlatego, że super mi poszło na castingu, czy to nazwisko wpłynęło na to - opowiedział w wywiadzie.