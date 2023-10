Tak wygląda dziś odtwórczyni roli Pippi Pończoszanki. Jest blondynką! Poznalibyście ją? (ZDJĘCIA)

Pippi Pończoszanka to bohaterka cyklu powieści szwedzkiej pisarki Astrid Lindgren . Po raz pierwszy czytelnicy mogli ją poznać w 1945 roku. Od tego czasu powstało 8 kolejnych poświęconych jej książek oraz kilka adaptacji filmowych i serialowych - zarówno w wersjach aktorskich, jak i animowanych.

Idolka dzieci i młodzieży jest 9-letnią rezolutną dziewczynką zamieszkującą Willę Śmiesznotkę . Wychowuje się bez rodziców. Jej mama przedwcześnie zmarła, zaś ojciec pracuje jako kapitan okrętu. Nieodłącznymi towarzyszami jej dzieciństwa są dzieci sąsiadów - Tommy i Annika oraz ukochany koń i małpka zwana Panem Nilssonem . Pippi doskonale radziła sobie sama, zawsze miała dużo do powiedzenia i potrafił wymyślać niesamowite historie. Mimo swego nieokrzesania, na pierwszym miejscu zawsze stawiała dobro innych , pomagając im w nawet największych tarapatach.

Pierwszy film o Pippi powstał ponad pół wieku temu powstał. Jak dokonano wyboru aktorki?

Wybór padł na pochodzącą ze Szwecji Inger Nilsson. 8-latka zwyciężyła casting, na który zabrał ją ojciec. Co ciekawe, nie znała wcześniej postaci, w którą miała się wcielić. Zupełnie nieoczekiwanie właśnie to okazało się kluczem do sukcesu. Osoby obecne na przesłuchaniu doceniły naturalność, z jaką mała Inger odegrała próbną kwestię.