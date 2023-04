Tak wygląda dziś słynny Bohun z "Ogniem i mieczem"! Aleksander Domogarow w dniu premiery filmu miał 35 lat. Poznalibyście go? (FOTO)

Aleksander Domogarow to rosyjski aktor, który polskiej publiczności dał się poznać dzięki roli Bohuna z ekranizacji powieści " Ogniem i mieczem ". Wcielający się w rolę Kozaka artysta miał 35 lat, gdy odbyła się premiera filmu z jego udziałem. Kilka lat później zagrał jeszcze w kilku polskich produkcjach, lecz żadna z jego ról nie odbiła się w Polsce już tak szerokim echem.

Artysta do dziś za to pozostaje jednym z najbardziej cenionych w swojej ojczyźnie. Zagrał w ponad 90 produkcjach, a obecnie możemy zobaczyć go głównie w rosyjskich serialach telewizyjnych. Domogarow doczekał się też odznaczenia Narodowego Artysty Federacji Rosyjskiej...