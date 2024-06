Tak wygląda luksusowy jacht Marka Zuckerberga za ponad MILIARD ZŁOTYCH (ZDJĘCIA)

paula 36 min. temu zgłoś do moderacji 131 3 Odpowiedz

no i super, Marek się dorobił tworząc narzędzie do szpiegowania ludzi, a my, ciemna masa podążając za własną próżnością i chęcią okazania, że jesteśmy lepsi, że pijemy drinka z palemką, że się wygrzewamy u tur@sa przy basenie łyknęliśmy jak pelikany. teraz on się śmieje na jachcie za miliony a my nie mamy ani pieniędzy ani prywatności.