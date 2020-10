Tak wygląda nowa dziewczyna Dawida Podsiadły (FOTO)

Dawid Podsiadło , co w show biznesie należy do rzadkości, prawie nie mówi o swoim życiu prywatnym. Jest trochę jak Krzysztof Zalewski , który dopiero po kilku miesiącach po fakcie zdradził fanom, że został ojcem. O Podsiadle było wiadomo, że jakiś czas temu miał dziewczynę, ale ich relacja nie przetrwała. Tym większa była więc radość, gdy na ostatnim koncercie w Poznaniu piosenkarz powiedział, że z kimś się spotyka.

"To średnie uczucie, gdy ludzie na koncertach skandują moje imię. Mam wtedy wyrzuty sumienia"

Jak podaje Plotek.pl, wybranką artysty jest Magdalena Laskowska, utalentowana muzycznie skrzypaczka, która grywa także w zespole Dawida Podsiadły. Jak to bywa w świecie muzycznym, Laskowska współpracuje z kilkoma twórcami młodej polskiej sceny, między innymi z Ralphem Kamińskim i The Dumplings. Magdalena Laskowska grywa także na syntezatorze, ukulele, zdarza jej się miewać partie wokalne. Póki co dziewczyna chyba też nie chce afiszować się związkiem z piosenkarzem, bo jej konto na Instagramie jest zamknięte. Zostają więc oficjalne zdjęcia z koncertów, na podstawie których można wnioskować, że dziewczyna Dawida to posiadaczka wyjątkowo urokliwego uśmiechu.