Tak wygląda podwarszawski dom Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej: kolorowe grafiki, drewniany stół i ogromny ogród (ZDJĘCIA)

Knk 13 min. temu zgłoś do moderacji 6 8 Odpowiedz

Tylko szkoda ojca sp pana Pawła. To on harował na ten domek pod lasem i rozwydrzonych 5 bahorow. Antek mu stresu nie żałował a jak ojciec umierał to on balował na sylwestrze. Te wszystkie pyszności to właśnie pana Pawła zabiły bo harówkę odreagowywał jedzeniem. To żona powinna zadbać o jego dietę i spokój bo to onmprzynisil pieniądze z wielu różnych orać. Szkoda czlowieka