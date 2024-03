Tak wygląda posiadłość rzekomej kochanki Williama i jej o 24 LATA STARSZEGO męża: 106 pokoi, muzeum i kościół (ZDJĘCIA)

Ania 15 min. temu zgłoś do moderacji 11 2 Odpowiedz

To jest ta sprawiedliwość demokratyczna ? Przecież ci ludzie mają zdecydowanie za dużo oni tego nie wykorzystają po co im taki metraż ? Większość ludzi tyra na kilku etatach i nawet nie stać ich na mieszkanie a tu taki pałac. Mają jedzenia pod dostatkiem a wychudzeni jak szkapy, noszą najmniejszy rozmiar ubrania ci ludzie są kompletną pomyłką, do pracy nie chodzą inni za nich wszystko robią a niby niewolnictwo zostało zniesione, bogaci ludzie tak ogłupili ludzi z hasłami jesteśmy równi, każdy ma prawo do godnego życia do pomocy itd ale są to tylko hasła, żeby oni mogli żyć z pracy innych.